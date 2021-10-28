شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيي حفلاً بمهرجان الموسيقي العربية..9 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الموسيقار الكبيرعمرخيرت حفلا بدارالأوبرا المصرية خلال فعاليات مهرجان الموسيقي العربية وذلك يوم 9 نوفمبر القادم ، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بمسرح النافوره، مع أخذ جميع الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد ، وتم الإعلان عن أسعار تذاكر الحفل وهى 410 - 810 - 1210 - 1510.

وسيقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق والذى أحبها جمهوره وأعتاد علي سماعها ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

وأعلنت مؤخرًا دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر المحاور البحثية للمؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ30 والذى تديره الفنانة جيهان مرسي ويقام فى الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر المقبل حيث أعدت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتورة رشا طموم أربعة محاور تأتى تحت العنوان الرئيسى "الآلات الموسيقية فى الإبداع الموسيقي العربي المعاصر"

والمحاور الأربعة هى : المحور الأول: خصوصية الأداء على الآلات الموسيقية العربية ، والمحور الثانى إبداع الموسيقى العربية بين التخت والأوركسترا ، والمحور الثالث تعليم آلات الموسيقى العربية وصناعتها ، أما المحور الرابع والأخير دور الآلات الشعبية فى الإبداع الموسيقي العربي .