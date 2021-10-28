شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلينا جولي تتجاهل الرد على علاقتها بـ ذا ويكند بعد سؤالها لأول مرة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاهلت النجمة الأمريكية إنجلينا جولي سؤالًا محرجًا حول شائعات علاقتها مع النجم ذا ويكند، بعد أن شوهدا مؤخرا يتناولون الطعام معًا لمدة ساعتين ونصف الساعة، وذلك في مقابلة تليفزيونية علي هامش الترويج لفيلمها الجديد The Eternals.

وجاء ذلك بعد سؤالها بطريقة مباشرة عن رأي أبنائها بعلاقتهما، ولكن تهربت النجمة بخبرتها من السؤال وبدا عليها الشعور بالإحراج، حيث قال لها مذيع قناة e news: "أنجلينا ، أطفالك في سن لديهم آراء". "لذا ، يجب أن أعرف ، هل هم أكثر حماسًا لأنك في فيلم The Eternals أم أنك صديق لذا ويكند".



انجلينا جولي و ذا ويكند

وقلبت أنجلينا بمهارة الموجه حول حياتها الشخصية وبدلاً من ذلك أعادت المحادثة إلى الفيلم، حيث ردت قائلة :"إنهم متحمسون للغاية بشأن هذا الفيلم ... إذا كان هذا هو ما تطلبه"، وذلك خلال نظرها بنظرة محرجة مع صديقتها النجمة سلمى حايك.

و أثارت النجمة انجلينا جولى والمغنى ذا ويكند التكهنات مؤخراً بعدما ظهرا سوياً وهما يستمتعان بتناول العشاء سوياً في مطعم داخل مقاطعة جورجيو في سانتا مونيكا، وفقاً لتقرير نشره موقع الديلى ميل الذى أكد أن الثنائى بذلك يثيرا التكهنات من جديد حول علاقتهما وعما إذا كان مرتبطان أم لا.

وأضاف التقرير أن الثنائى تواجدا معاً داخل المطعم لمدة تجاوزت الساعتين داخل قسم خاص من المطعم الإيطالي الفاخر، مما ينبأ عن وجود علاقة بينهما ربما تكشف عنها الأيام المقبلة وفقاً لعدة مواقف تدلل على ذلك ونرصدها في السطور التالية.