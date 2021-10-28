وفاة الفنان الأردني جميل عواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

توفي الفنان الأردني جميل عواد ظهر اليوم الخميس، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض، وذلك حسب ما أعلن نقيب الفنانيين الأردنيين.

الفنان حسين الخطيب "نقيب الفنانين الأردنيين" أعلن عن الوفاة، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: "تعزية ومواساة.. أنعي لحضراتكم وفاة الزميل الفنان الكبير جميل عواد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد ظهر اليوم الخميس معزيا الزميلة جوليت عواد وأهله والزملاء ومحبيه سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون".

الفنان الراحل جميل عواد، كاتب ومخرج وممثل أردني، ولد في العاصمة الأردنية عمان عام 1937، ومن أهم أعماله في الدراما التليفزيونية، مسلسلات "شجرة الدر"، و"أبو فراس الحمداني"، و"البحث عن صلاح الدين"، "التغريبة الفلسطينية"، "أبو جعفر المنصور".

وكتب عواد عدة مسلسلات،منها: "الشريكان"، و"الكف والمخرز"، و"عيال الذيب"، ونال عدة جوائز وأوسمة في مختلف الدول العربية، وهو متزوج من الفنانة الأردنية جوليت عواد.