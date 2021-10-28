في ذكراه.. تعرف على دور شوقي صقر وأغنية "الأساتوك" في اعتزال نجوى فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"إيه ورد الجناين ده، اللى يصحى النايم ده" واحدة من أشهر الأغاني التي كتبها الشاعر الراحل شوقي صقر، وقدمها المطرب الشعبي حمدي بتشان تحت عنوان "الأساتوك"، ومع الشهرة التي نالتها الأغنية في فترة الثمانينات، توالت بعدها الأزمات على صناعها، وكانت السبب في اعتزال راقصة شهيرة.

ومع حلول الذكرى الأولى لرحيل الشاعر شوقي صقر، الذي توفي في 28 أكتوبر عام 2020، نرصد الأزمات التي واجهت أغنيته الأشهر من بين ما يزيد عن 300 أغنية كتبها.

المطرب الشعبي حمدي بتشان، تحدث عن الشاعر الراحل، وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "أغنية الأساتوك، كان اسمها بالأصل (فهمني) وطرحتها بألبوم (إيه الحكاية)، وبمجرد طرحه تحولت إلى قنبلة، ومع الهجوم والنقد تزايد الإعجاب، لأن شوقي صقر كتب عن واقعه موجودة بالفعل عن تحرش بعض الرجال كبار السن ومعاكستهم للفتيات الصغار، فالرجل كشاعر كتب وبدون لفظ خارج واحد، وهذه كانت من مميزات الشاعر الراحل".

وعن دور "الأساتوك" في غيابه عن الساحة الغنائية، وسفره خارج مصر، قال: "المرحوم الأستاذ حمدي سرور المدير العام على رقابة المصنفات، رغم إعجابه في البداية بالأغنية، فاجئنا بإعلانه الحرب عليها بعد هجوم البعض عليه بدعوى أن كلماتها مبتذلة، وقال معرفش عنها حاجة، وفي التوقيت نفسه أصدر نقيب المهن الموسيقية في ذلك الوقت الموسيقار أحمد فؤاد حسن قرارا بإيقافي ومنعي عن العمل، ولهذا سافرت".

الراقصة والزعيم

وخلال ظهوره في برنامج "الحياة حلوة" مع الإعلامية رزان مغربي، تحدث بتشان عن معنى اسم الأغنية، وقال: "الزعيم عادل إمام نبهني إلى معنى "الأساتوك"، وقال لي هي كلمة تركي من جزئين، الأسا هو الشبشب، وتوك تعني القلب وصوت الخطوات".

ومن جهتها كشفت الفنانة نجوى فؤاد خلال ظهورها في برنامج "شيخ الحارة" عن دور"الأساتوك" في اعتزالها، وقالت: "أنا اعتزلت بسبب طلب أحد الأشخاص أن أرقص على أغنية "الأساتوك" وهي أغنية خليعة بالنسبة لي".

شاهين ورأفت الميهي

المفارقة هنا أن "الأساتوك" الأغنية الممنوعة رقابيا، كانت هي الأغنية التي اختارها المخرج الراحل يوسف شاهين عام 1991، ووضعها في خلفية مشاهد الفيلم التسجيلي "القاهرة منورة باهلها".

وفي عام 1996 عندما بدأ المخرج رأفت الميهي تصوير فيلم "تفاحة"، دخل في صراع ساخن مع الرقابة، وكان السبب هو الشاعر شوقي صقر، إذ كتب أغنية لبطل الفيلم ماجد المصري يقول فيها "الهاري كاري ماري.. تلاعبني بالألولو.. ألاعبك بالأتاري"، وتسببت غرابة الكلمات في الرفض الرقابي للتصريح به، وبالمقابل رفض المخرج الكبير التنازل عنها، وراهن على تمريرها خلال عرض العمل في مهرجان القاهرة السينمائي، ونجح بالفعل" بحسب تأكيد مساعدة الإخراج أريج عراق.

الشاعر الراحل شوقي ضقر وضع قبل رحيله في 28 أكتوبر، لحن أغنية "كسبنا إيه" ، التي قدمها المطرب رضا البحراوي في مسلسل "هوجان"، وغنى من كلماته مختلف رموز الأغنية الشعبية ومنهم حكيم "مش كل آه"، عبد الباسط حمودة "بقى كده" من كلمات الشاعر الراحل، غنى أيضا محمد نوح "الصبر طيب"، عامر منيب "الفرح".

وكتب صقر أغاني العديد من الأفلام والمسرحيات، منها: "الدكتورة منال ترقص" للفنان كمال الشناوي، "زنقة الستات" للفنانة فيفي عبده، "اللمبي" للفنان محمد سعد ، وكذلك للفنانة زينة أغنية "يا مصراوية" في فيلم (1 صفر).







كمال الشناوي يغني من كلمات شوقى صقر



زينة تغني من كلمات شوقى صقر



نوح يغني من كلمات شوقى صقر

