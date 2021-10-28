"ارتدت النقاب خوفا من القتل واتهمت أصالة بالخيانة".. 8 حكايات في حياة سوزان نجم الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن خطبتها من شخص رفضت الكشف عن هويته، ببرنامج "ET بالعربي" قائلة: "أعيش حاليا قصة حب، والخاتم الذي أرتديه في يدي هو خاتم خطوبتي.".

وتابعت: "الواحدة مننا محتاجة إيه غير سند ورجل حقيقي بحياتها، والموضوع مش ارتباط وخلاص، والمهم أن يكون هناك تكافؤ وتفاهم وشريك وحب حقيقي".

نرصد لكم 8 حكايات في حياة سوزان نجم الدين في السطور التالية:

زواجها من سراج الدين الأتاسي

تزوجت "سوزان" من رجل الأعمال السوري سراج الدين الأتاسي، وأنجبت منه أربعة أبناء، وانفصلت عن زوجها وحُرمت من رؤية أبنائها، إذ يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تستطع رؤيتهم لأسباب متعلقة بالسياسة الأمريكية.

وقالت "سوزان" ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، إنها لم تُطلق من زوجها حتى وفاته وظلت على ذمته رغم الانفصال عنه بسبب اختلاف الآراء السياسية وظروف أخرى، وورثت منه في أمريكا وسوريا.

شائعة زواجها من حارسها الشخصي

تحدثت الفنانة سوزان نجم الدين، حول شائعة زواجها من حارس شخصي، تردد أنه حارسها، بعد تداول صورا لها معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سوزان، ببرنامج "ET بالعربي": "هذه شائعة ليس لها أساس من الصحة، والأبشع منها الوعكة الصحية، استيقظت بسببها اليوم على 1000 رسالة، ولا أعرف من مطلق هذه الشائعات السخيفة، ولا أعرف ما هدفهم منها، وهي إحدى مساوئ السوشيال ميديا".

وتابعت: "تحدثت مع المحامي، لأعرف السبب وراء هذه الشائعات، والتشويه الذي نتعرض له، وكم الأذى، وكم القلق الذي يشعر به أهلنا، أصبح لا بد من قوانين لضبط السوشيال ميديا حتى نعرف من يروج لهذه الشائعات وما هدفه منه، ومعاقبته.. هذا النظام غير موجود ولكن لا بد من تفعيله بشكل جدي جدًا".

وأوضحت سوزان، أن الصورة المتداولة لها يعود توقيتها لـ 5 سنوات سابقة "كنا وقتها في برنامج Stars On Board، وكان هو المرافق لي خلال هذه الفترة هناك"، مضيفة: "حد حاططني في باله وأكيد عندما أريد الزواج سأعلن أنا بنفسي عن هذا الأمر ومن خلال صفحاتي على السوشيال ميديا، لأنني طبعًا سأكون فخورة بهذا الشخص الذي سأرتبط به وسيكون شريك عمري".

عرض زواج من رجل أعمال

كشفت سوزان نجم الدين، قصة عرض زواج تلقته من رجل أعمال في لقاء سابق لها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مؤكدة أنها رفضت الزواج من أحد رجال الأعمال مقابل الإقامة في دبي أو مصر.

وأضافت: "رفضت عروض زواج من رجال أعمال، مقابل الحصول على طائرة خاصة أو عمل بقنوات فضائية.. وأنا دلوقتي جاهزة للزواج".

تحدثت سوزان نجم الدين، عن التحرش ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، حيث ردت على سؤال إيناس الدغيدي لها "ضيعتي أكتر من عمل بسبب تحرش المنتجين بيكي؟"، لترد سوزان: "أرفض هذا السؤال، عشان ماسمحش لحد يتحرش بيا.. لو حد قرب هقطم رقبته".

الحجاب

قالت سوزان نجم الدين، عن الحجاب ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية "القاهرة والناس" : "الحجاب الظاهري لا يعني أنك دينيًا وأخلاقيًا صح، فالكثير من المحجبات لديهن صفات أخلاقية وقيم جيدة، ولكن الحجاب يجب أن يكون فكريًا بمنع الخيانة وزيادة الاحترام".

النقاب

كشفت "سوزان"ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" عن ارتدائها النقاب في سوريا، لأن اسمها كان على صفحات "الجماعات الإرهابية" بين المهددين بالقتل والذبح، مشيرة إلى أنه كان هناك حالات قتل كثيرة وتعرضت لخطر حقيقي بالقتل والذبح، متابعة:

"تعرضنا لحالات من الخطر والقتل وبنات تغتصب".

اتهامها لأصالة بالخيانة

اتهمت الفنانة أصالة بالخيانة خلال لقائها ببرنامج "بوضوح" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وقالت: "لا أريد أن أتحدث عن أصالة، وسبب خلافي معها هو الوطن، وهي خائنة له، ومن يخون وطنه لا أحترمه لأن سوريا منحتها الكثير".

معلومات شخصية

هي من مواليد 1973، بمدينة الدريكيش السورية، وبدأت حياتها كراقصة باليه وفلكور شعبي في فرقة زنوبيا، وكانت بداية انطلاقها الفنية عام 1993، من خلال مسلسل "نهاية رجل شجاع"، وقدمت عدد من الأعمال الفنية أبرزها: "الثريا"، "الكواسر"، "صلاح الدين الأيوبي"، "أبو زيد الهلالي"، و"ملوك الطوائف".

جدير بالذكر أن سوزان نجم الدين تواصل حاليا تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "بيوت من ورق" في لبنان.

كما تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "تماسيح النيل" بدور العرض، وهو بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسي وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.