محمد محيي يحكي عن طفولته: "هربت من المدرسة لحضور حفلة وانتحلت شخصية والدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حل الفنان محمد محيي، ضيفا على زهرة رامي، ببرنامج راديو إنرجي، احتفالا به كنجم شهر أكتوبر.

وخلال الحلقة وفي فقرة الأسئلة السريعة، كشف محيي الكثير من التفاصيل الشخصية بعيدا عن الفن، ومنها أكثر دور من فيلم أو مسلسل تتشابه فيه الشخصية الرئيسية مع محيي.

وقال: "فيلم ألف مبروك للفنان أحمد حلمي، كنت أناني في وقت من الأوقات وبحس إن الفيلم ده شبهي".

ووجهت "زهرة" سؤال: هل محمد محيي شخصية مرحة بعيدا عن الأضواء، ليرد: "جدا.. مع أصحابي عكس مالناس بتشوفني أنا شخصية من برج الجوزاء".

وعن أكثر المواقف التي جعلته يتعامل بطريقة عصبية، قال: "مش فاكر ولكن قلة التقدير وخاصة على مستوى العمل".

أما عن إجابته على سؤال: متى يقوم بخطوة البلوك؟ قال: "بعمل بلوك للشخص الزنان لأن كل حاجة ليها وقتها".

وحكى "محيي" عن طفولته قائلا: "هربت من المدرسة قبل كده علشان أحضر حفلة وأنا في أولى ابتدائي، والمدرسة خصصت لي أخصائي نفسي أتكلم معاه، ومرة انتحلت شخصية والدي في التوقيع على أوراق للمدرسة".

وأضاف: "وأنا صغير كان عندي مواهب متعددة، زي بمثل وأقلد صحابي، وعندي مواهب في الشعر وأنا صغير كنت بحس إني طفل معجزة وبعترف إني كنت طفل مشاغب وشاطر جدا في نفس الوقت".