محمد محيي يكشف تفاصيل ألبومه الجديد على إنرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان محمد محيي، تفاصيل الألبوم الجديد الذي سيتم طرحه مجدداً، خلال الفترة المقبلة، وذلك مع زهرة رامي، على راديو إنرجي 92.1.

وقال "محيي" إن فريق العمل الخاص بالألبوم الجديد بعضهم جمعته بهم تجارب عمل سابقة، والبعض الآخر لأول مرة يتم التعاون بينهم.

وتابع: "أتعاون مع أمير طعيمة الذي له الكثير من النجاحات معي، والشاعر سلطان صلاح أول مرة سيتم التعاون بيننا".

وعن الأسماء الجديدة التي يتعاون معها، قال: "معايا نور الدين حمدي، في أغنية جديدة بعنوان مات الكلام، وأتخيل أنها من الأغاني اللي هتعيش وهتعلم مع الناس وهي توزيع محمد العشري، ومعايا أشرف أمين ونجحنا مع بعض وهو شخصية مميزة في كلامه، وكمان مصطفى عوض، والشاعر هاني رجب وغيرهم الكثير".