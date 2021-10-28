اكتشاف دماء بشرية في طلاء أحمر مستخدم على قناع ذهبي عمره 1000 عام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - تم اكتشاف آثار دماء بشرية في الطلاء الأحمر الذي زين قناع من الذهب، وجد على بقايا رجل توفي قبل 1000 سنة في بيرو، بحسب تحليل جديد.

عاش الرجل، الذي كان عمره بين 40 و50 عاماً في وقت وفاته، خلال فترة حضارة “سيكان” التي امتدت من 750 بعد الميلاد إلى 137، وهو العصر المعروف بمجموعة رائعة من الأشياء الذهبية، تم دفن العديد منها في مقابر طبقة النخبة.

تم اكتشاف القبر في الأصل في التسعينيات وخلص علماء الآثار في ذلك الوقت إلى أنّ الطلاء الأحمر هو الزنجفر، وهو شكل من الطوب الأحمر مصنوع من الزئبق، لكن الموثق العضوي الفعال ظل لغزاً – حتى الآن.

أعاد العلماء، بقيادة إيزومي شيمادا، مؤسس مشروع سيكان الأثري، تقييم القناع المدفون القديم ووجدوا الببتيدات الفريدة التي تتطابق مع دم الإنسان وبروتينات بيض الطيور.

“إن وجود الدم البشري من شأنه أن يدعم الأفكار السابقة التي قد تمثل طلاء الزنجفر الأحمر على أنه “قوة الحياة” التي تهدف إلى دعم “ولادة جديدة”، شارك الفريق في الدراسة التي نشرت في مجلة Proteome Research.

تم العثور على القناع، المصنوع من الذهب، على الرجل الذي تم رسم هيكله العظمي باللون الأحمر أيضاً، والذي كان يجلس داخل القبر.

تم ترتيب الهياكل العظمية لشابتين في مكان قريب في أوضاع الولادة والقبالة، وتم وضع هيكلين عظميين للأطفال الرابضين على مستوى أعلى، وفقاً لبيان.

قام شيمادا وزملاؤه بتحليل عينة صغيرة من الطلاء الأحمر من القناع مع آمال تحديد المادة العضوية الموثقة.

باستخدام التحليل الطيفي، عبر دراسة للتفاعل بين المادة والإشعاع الكهرومغناطيسي، وجد الفريق ستة بروتينات من دم الإنسان في الطلاء الأحمر، بما في ذلك زلال الدم والغلوبولين المناعي G (نوع من الأجسام المضادة في المصل البشري). أما البروتينات الأخرى، مثل ovalbumin، فجاءت من بياض البيض.

نظراً لأنّ البروتينات كانت متدهورة للغاية، لم يتمكن الباحثون من تحديد الأنواع الدقيقة لبيضة الطيور المستخدمة لصنع الطلاء، ولكن المرشح المحتمل هو بطة موسكوفي.

سكنت حضارة السيكان الساحل الشمالي لبيرو في العصر الحديث وتسبق الإنكا ، ولكن كيف تطورت أمر غير واضح ، بحسب ما أفادته Ancient Origins.

ومع ذلك، يقول البعض أنّ السيكان هم من نسل ثقافة Moche التي ازدهرت في البلاد من 100 م إلى 700 م.

ركزت ثقافة سيكان بشكل كبير على الممارسات الجنائزية للنخب، الذين دفنوا في كثير من الأحيان مع أغراض ثمينة ومذهلة.

جانب آخر من ممارسة السيكان الجنائزية التي اكتسبت الاهتمام في الآونة الأخيرة نسبياً هو التضحية البشرية، وكان معظمها من النساء اللواتي تمّت التضحية بهنّ ووضعهنّ في مقابر الرجال.