ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

بعدما ما هاجمها والدها هي ووالدتها وأخواتها، لعدم حضور حفل زفاف شقيقهم، ردت الفنانة المصرية ياسمين صبري كاشفة عن علاقتها بأبوها الدكتور أشرف صبري.

وقالت إن جدها وجدتها لوالدتها هما من ربوها، وتابعت “جدتي ست قوية، وماما كانت بطلة سباحة وخلوني أتدرب وألعب سباحة من وأنا عندي 4 سنين”، وذلك في تصريح لبرنامج “abtalks”، المذاع على يوتيوب.

كما أضافت: “ماكنش عندي رفاهية الوقت وكان فيه شدة والتزام عليّ بالذات في الرياضة ولو مكسبتش ممكن أضرب بالشبشب عادي، وطفولتي أنا بحبها، وعلاقتي بأمي هي كل حاجة في حياتي هي سافرت وحصل انفصال بينها وبين والدي من وأنا عندي سنتين، ومشفتش غير جدي وجدتي”.

وتابعت ياسمين صبري: “مفيش علاقة بوالدي وده مش بسبب الانفصال، هناك ناس تختار أن تكمل الطريق وتتحمل المسؤولية وفيه ناس بتختار نفسها”، مشيرة إلى أن الانفصال لا يعني تفككك الأسرة.

في المقابل، أبدى الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، استغرابه من تصريحات ابنته، معتبراً أن كلامها غير صحيح.

وقال في تصيرحات صحافية “كلامها ساذج وغير صحيح، فلقد كنت موجودا معها خلال فترات حياتها التعليمية المختلفة من الابتدائية وحتى زيجتها الأولى، وأنا لم أتخل عنها في أي وقت”.

كما أوضح أن ياسمين عاشت معه في بيته، ولديها غرفتها الخاصة التي ما زالت قائمة حتى الآن في المنزل، تحوي جميع أغراضها وصورها القديمة”، مضيفاً “أنا مش مصدق إزاي بنت تفتري على أبوها اللي رباها في بيته، مش مصدق إن الإنسان ممكن يتحول إلى شر وجحود لهذه الدرجة، بعدما ربتها وجوزتها زيجتها الأولى ووقفت جنبها، تقول عني كدا، هل تعب السنين دا كله مالوش قيمة عند ولادي للدرجة دي؟”

وكان والد ياسمين صبري قد هاجم ابنته، بسبب عدم حضورها فرح شقيقها أثناء تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة خلال الفترة الماضية، في منشور عبر “فيسبوك”، ملمحاً إلى أن الأموال والطائرات الخاصة أغرتها بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة.

كما قال في مداخلة مع إحدى القنوات المحلية، السبت، قال أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية: “أنا مش متخيل أنو يكون الإنسان جاحد بهذا الجحود لأخ أكبر، بدون أي أسباب أو مقدمات”، مضيفاً: “حاجة غريبة جداً”.

كما أكد أنه لم يكن هناك أي خلافات أو ارتباطات تمنع ياسمين ووالدتها وأخواتها من حضور زفاف شقيقهم.