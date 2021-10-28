فيديو.. روجينا تحرج زوجها على الهواء وتكشف سر أول “خناقة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أحرجت الفنانة المصرية روجينا، زوجها الفنان أشرف زكى، بسؤال على الهواء حول مرحلة مراهقته ومعاكسته الفتيات.

ووجهت روجينا السؤال لزوجها أشرف زكي، خلال برنامج “سهرانين” مع الفنان أمير كرارة على قناة” ON”، والذي أثار إحراج زكي وضحكات الجمهور، مؤكدا أنه “لم يفتكر وأن مدرسته كانت بعيدة وبجوارها مدرسة ثانوي بنين”.

وأضاف زكي أنه “كان مجتهدا في المدرسة”، فيما قاطعته روجينا قائلة إنها كانت لا تحب الاستيقاظ مبكراً، ولا المذاكرة طول الوقت”.

كما تحدثت روجينا، عن أول “خناقة” وقعت بينها وبين زوجها.

وقالت “أشرف عصبي جدًا في البيت، وبيتعصب باللغة العربية.. عملنا خطوبة على الضيق ومكنش معانا فلوس، وعزم كل المطربين، وفجأة لقيت محمد منير ومدحت صالح، علي الحجار، حسن الأسمر، وقمت أرقص في الخطوبة، فقالي (انتي مش هتبطلي)، واتخانق معايا عشان برقص.. وقال لي (انتي لا تصلحي ولا تتحملي المسئولية، وتاني يوم جه البيت ورمالي الدبلة)”.