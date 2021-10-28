المصمم فؤاد سركيس لـ “صوت بيروت انترناشونال”: شيريهان ستطل بأزيائي قريباً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

فؤاد سركيس واحد من أبرز مصممي الأزياء في لبنان والعالم العربي. تعاون مع العديد من النجمات العربيات لأنه صاحب بصمة خاصة في عالم الموضة. حضر أخيرا في مهرجان “الجونة السينمائي” كضيف شرف. كما ارتدت عدد من المدعوات تصميماته التي لفتت الأنظار. فماذا قال سركيس لـ “صوت بيروت انترناشونال” عن مشاركته في هذا المهرجان؟ “لبيت دعوة مهرجان “الجونة” هذا العام بدورته الخامسة لأن علاقتي مع الفن في مصر عامة والفنانات خاصة عميقة وعمرها سنوات طويلة”.

ويضيف “هذا المهرجان أصبح على الاجندة السنوية للنجمات، لذا من الطبيعي أن يتحضرن له قبل أسابيع من انطلاقته وكل فنانة بحاجة لمجموعة من الفساتين المتنوعة، وهذا العام منهن من برزن وأخريات سقطن في الامتحان على السجادة الحمراء” أما من إرتدت من تصاميمه فقال “العديد من الفنانات إرتدين من أزيائي، منهن من إخترت لهن من مجموعتي الاخيرة للازياء الجاهزة ومنهن من صممت لهن فساتين خاصة كالنجمة هند صبري حيث ارتدت في الإفتتاح فستان لونه أصفر أخذ إهتمام جميع وسائل التواصل الإجتماعي وأيضا عبير صبري ونسرين طافش وميس حمدان ومي سليم وزين عوض وفيفي عبده كانت لهن حصة الاسد من تصاميمي”.

وكانت ترددت قبل سنوات أخبار عن تعاونه مع النجمة الكبيرة شيريهان في المسرحيات تنوي تصويرها إلا أنها أطلت في مسرحية “كوكو شانيل” التي عرضت على منصة “شاهد” بأزياء لغيره وعن هذا الموضوع اوضح سركيس قائلا “علاقتي مع شريهان مميزة جدا وهناك مسرحيات عالمية عدة نتحضر لها سيعلن عنها في وقتها. إنما من المفترض في مسرحية “كوكو شانيل” أن ترتدي أزيائها من هذا البيت الازيائي كضرورة في تجسيد الشخصية والفكرة العامة للمسرحية”.

وعن صداقته بالفنانة فيفي عبده أكد أن “هذه الصداقة عمرها أكثر من 30 عاما وأنا أعتبرها واحدة من أفراد عائلتي”.

وبالحديث عن أسباب إفتتاحه مشغلا له في تركيا ولماذا لم يختار أي دولة عربية أخرى أجاب “افتتحت مشغلي وبوتيك يحمل اسمي في تركيا لأن هذا البلد يقدر الصناعة ومهيأ صناعيا لتنفيذ أفكاري بسرعة ودقة إذ تتوفر اليد العاملة والتقنيات الحديثة بشكل كبير”.

وأخيرا أحب فؤاد سركيس أن يطلع المرأة العربية على الوان الموضة للعام المقبل فقال إن اللون الاسود أساسي وضروري، إضافة إلى الوان الباستيل بمختلف تدرجاتها كالزهري والاصفر والبيستاش هذا فضلا الى اللون الاحمر. كما اتحضر لتقديم مجموعتي الجديدة إنما لم يقرر إذا كان سأعرضها على خشبة المسرح أم من خلال جلسة تصوير، أنتظر التطورات الامنية والصحية في المنطقة العربية لإقرر خطوتي المقبلة”.