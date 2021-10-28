لأوّل مرّة.. مشاهد جنسية كاملة في أفلام “مارفل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تخلُ أفلام شركة “مارفل” العالمية الـ25 من المشاهد المثيرة في غرف النوم والإيحاءات الجنسية والقبل ولكن لم يحدث قط أن عرضت الشركة مشاهد حميمية حقيقية أو كاملة. فقد اقتصرت أكثر المشاهد جرأةً في فيلم “آيرون مان” على ظهور الممثل توني ستارك والممثلة كريستين إيفرهارت يتبادلان القبل على السرير في وضعية مثيرة.

ورغم كثرة مشاهد العنف وإراقة الدماء في أفلام شركة “مارفل” إلا أنها راعت إمكانية مشاهدة الأطفال والمراهقين بشكل عام وتفادت المشاهد الصادمة. ولكن يظهر أن قرار الشركة قد تغير بعد إصدارها فيلمها الـ 26 “إيترنالز” (الخالدون) الذي يحتوي على مشاهد جنس كاملة من دون حذف، تعبر فيها الشخصيتان عن شغفهما بشكل واضح.

وصرحت مخرجة الفيلم كلوي زهاو قائلةً: “لقد ناقشنا المشهد كثيراً قبل عرضه على الشاشة وإن رغبتنا في تقديم شيء مختلف دفعتنا لتصويره وهذه ميزة شركة مارفل”

ويضم فيلم “إيترنالز” نخبة من ألمع نجوم هوليوود وأبرزهم أنجلينا جولي وسلمى حايك وكيت هارينغتون وريتشارد مادن وكميل نانجياني. وتدور أحداثه حول مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض سراً على الخروج من الظل والاتحاد لمحاربة الأشرار.