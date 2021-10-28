طليق روبي يرفض المشاركة بمسلسلها الجديد.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدم المخرج سامح عبد العزيز، اعتذاره عن عدم إخراج الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم”، ، بعد أن شارك في الجزء الأول، والذي عرض منذ عدة أعوام، ولقي إعجاب الجمهور والنقاد، رغم تأكيد المنتج أحمد السبكي، أن الجزء الثاني من المسلسل سيكون من إخراج سامح عبدالعزيز.

وقال المخرج سامح عبد العزيز في تصريحات صحافية، إنه قدم اعتذاره عن المسلسل ويتمنى لفرق العمل التوفيق، وأن يقدم جزءًا رائعًا، داعيًا لهم بالتوفيق قائلًا: “ربنا يوفقهم”، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل الاعتذار احترامًا للجهة المنتجة.

يذكر أن المسلسل بطولة الفنانة روبي طليقة المخرج سامح عبد العزيز حيث تم الطلاق أثناء تصوير المسلسل، مما تسبب في أزمات كبيرة في العمل كاد يعصف به، ورجح نشطاء على مواقع التواصل أن يكون وجود روبي في المسلسل هو السبب الذي دفع سامح عبد العزيز لتقديم اعتذاره عن العمل، في حين رأى آخرون أن الأعمال التي يخرجها سامح في الفترة القادمة كثيرة وهو السبب الذي جعله يعتذر عن إخراج مسلسل طليقته.

يذكر أن المخرج سامح عبدالعزيز، سوف يبدأ في تصوير عدة أعمال في الفترة المقبلة منها مسلسل “أنا وهي” لأحمد حاتم، وهنا الزاهد تأليف مصطفى حمدي، وكان أول يوم تصوير داخل إحدى الكافيهات، ويتضمن العمل مواقف كوميدية عديدة تجمع الثنائي، ويقدم العمل في إطار رومانسي كوميدي.