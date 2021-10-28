“30 يوم وردي”.. كارمن سليمان تنشر التوعية بسرطان الثدي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت المطربة كارمن سليمان على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو وجهت من خلاله رسالة للفتيات للوقاية من سرطان الثدي.

وأعلنت كارمن من خلال الفيديو دعمها لحملة “30 يوم وردي” والتي أطلقها أحد مستشفيات علاج سرطان الثدي، وذلك للتوعية ضد المرض، ونصحت السيدات بالفحص المبكر للوقاية من سرطان الثدي، مشيرة إلي إمكانية قيام كل فتاة بلغت سن العشرين بإجراء الفحص الذاتي لنفسها باستمرار.

وقالت كارمن في رسالتها للفتيات: “إعملوا كده علطول ومتهملوش في نفسكو”.

من ناحية أخرى، تواصل كارمن سليمان تقديم دورها في مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” والتي يقدمها الفنان يحي الفخراني على مسرح كايرو شو، ويخرجها مجدي الهواري.

يذكر أن كارمن طرحت قبل أيام فيديو كليب أغنيتها “لمعلوماتك” عبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”، وتعاونت في الكليب مع المخرجة ماهيتاب أيوب، وهي من كلمات أحمد سرور، وألحان زوجها الملحن مصطفى جاد.