يارا.. الفن والأناقة والجمال في “مردف ستايل ستيشن” بدبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة اللبنانية يارا بحضورها ومشاركتها في فعالية الأناقة والجمال “مردف ستايل ستيشن” يوم أمس الأرباء بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وتحدثت يارا عن الموضة والأزياء والفن خلال الحدث الذي حضرته نخبة من أصحاب الخبرة والمهتمين في مجال الأناقة والجمال وأهل الصحافة والإعلام.

وقدمت يارا عدداً من اغنياتها الجميلة التي رددها الجمهور الحاضر معها كما وشاركت يارا المتابعين بفيديو لاطلاتها وعلقت :” كانت أحواء حلوة كتير جمعتنا بالسيتي سنتر مردف وشكراً للجميع وبوساااااات متل العادة”.

على صعيد آخر، تحصد يارا نجاح أولى أغنيات ألبومها اللبناني – المصري بعنوان “ملّيت” -وهي عنوان الألبوم- من كلمات أحمد ماضي وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عبّاس صباح.

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديوكليب في الامارات مع المخرج نويل باسيل الذي حرص على ترجمة العمل الرومانسي الدرامي المليء بالمشاعر إلى صورة جميلة، حيث ظهرت يارا وهي تشدو بصوتها الحساس والرقيق وتنقل معاناتها ومعاناة كل شخص يعيش نفس المشاعر ويتعرض للأذية من شريكه في الحياة.