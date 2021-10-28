شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقي في توك توك من كواليس حدوتة "أم العيال" بمسلسل "زي القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بفيديو جديد من كواليس حدوتة "أم العيال" من مسلسل "زي القمر"، التي تقوم ببطولتها، وظهرت في الفيديو بالحجاب و عباءة سوداء، وتستقل توك توك إلى جانب الفنان ضياء الميرغني، وعلقت علي الفيديو قائلة :"مسلسل زي القمر حدوتة أم العيال قريبا".



رانيا فريد شوقي

و تقدم رانيا بطولة الحدوتة بمشاركة أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وهى من تأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل وتدور الأحداث حول المشاكل الزوجية.

"أم العيال" الحدوتة التاسعة من مسلسل "زى القمر"، حيث عرضت قناة CBC خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد فى المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" إخراج معتز حسام، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب وإخراج معتز حسام، وتعرض حالياً حدوتة "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق.

كما تم عرض أيضاً حواديت "مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى وأحمد سعيد عبد الغنى، هشام إسماعيل وإخراج شيرين عادل، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة ومحمد مهران ونيرة عارف وإخراج شادى عبد السلام، وتعرض حالياً حدوتة "ان كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، وشمس وحجاج عبد العظيم، وناصر سيف وإخراج معتز حسام.

يذكر أن رانيا فريد شوقى قدمت آخر أعمالها مسلسل "ولاد ناس" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته صبرى فواز، ناصر سيف ، صفاء الطوخى ، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمى ، أحمد صيام ، ندى عادل، محمد عز ، محمود حجازى، فريد النقراشى، محمد سليمان، محمد السعدنى ، طارق عبد الحليم وآخرين ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهو من سيناريو وحوار وإخراج هانى كمال.