شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات الدورة الـ 13 لمهرجان القاهرة الدولي للجاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم حفل افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز Cairo Jazz Festival ، فى الساعة الثامنة مساءَ، بـ قاعة إيوارت في مركزالتحرير الثقافي بوسط البلد، حيث يشهد الحفل تكريم خاص للموسيقار الكبير هاني شنودة، بجانب تكريم أحد أهم موسيقى الجاز، وهو الموسيقار مجدي بغدادي، مؤسس فرقة بغدادي بيج باند.

على أن تشارك مطربة الجاز المصرية نهى فكري بـ مجموعة أغانى مميزة بمشاركة فرقتها الرباعية، ومن ثم تقام أولى حفلات الفرقة الأمريكية ICX Jazz Ensemble في مصر، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء، على أن تستمر فعاليات المهرجان إلى يوم 5 نوفمبر المقبل.

وتشهد النسخة الـ 13 للمهرجان مشاركة 20 فرقة موسيقية من 13 دولة حول العالم، وذلك مع مشاركة مصرية متميزة، من بينها الفرق المصرية المشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز Cairo Jazz Festival ، فرقة الدور الأول ومحمد أبو ذكري، ورباعي سامر جورج، وفرقة طارق رؤوف وبهاء الدهبي وفريق أوتاك و سول ترينز.



مهرجان القاهرة الدولي للجاز Cairo Jazz Festival

هذا بجانب توليفة مميزة من المشاركات الدولية، مثل Strake & Gorterمن ألمانيا، وEdi Nulz من النمسا، وفريق Nuno Campos Quartet من البرتغال، والفنانة الهولدنية Agnes Gosling، وفريق Kruidkoekالهولندي، بالإضافة إلى الفريق المجري Viktor Toth والفرقة السويسرية Christoph Stiefel Trioوالفرقة الدنماركية Mads Mathias Quartet، مع مشاركة Djaima من بلجاريا، و فرقة Dock in Absolute من لوكسمبورج والفنان طارق الحاوي من السودان.

بالإضافة إلى ذلك تشهد النسخة الحالية عودة التعاون الثقافي بين المهرجان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستضيف مهرجان القاهرة الدولي للجاز Cairo Jazz Festival لأول مرة ثلاث فرق موسيقية أمريكية هم :فريق ICX Jazz Ensemble وفريق AJOYO، بالإضافة إلى مشاركة الفنان الأمريكي ذي الأصول المصرية أيمن فانوس وتشاركه عازفة التشيلو الأمريكية الشهيرة Frances-Marie Uitti.



فريق ICX Jazz Ensemble

بدأ مهرجان القاهرة الدولي للجاز Cairo Jazz Festival في عام 2009، بمبادرة من عازف البيانو والمؤلف الموسيقي عمرو صلاح، وذلك لـ إثراء المشهد الثقافي المصري، وزيادة الوعي المجتمعي بالموسيقى، وتشجيع الأسر والأطفال على اعتبار الفن حرفة ومستقبل مهني لخلق جيل من الفنانين الواعدين.

يقوم بتنظيم فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز Cairo Jazz Festival، كل من أجوا للفعاليات الثقافية، كما انه ممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المعاهد الوطنية الثقافية الأوروبية EUNIC وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بـ مشاركة كل من السفارة الأمريكية، معهد جوته، المنتدى الثقافي النمساوي، سفارة الدانمارك، جاز دانمارك، المعهد المجري، صندوق الفنون المسرحية الهولندي، إضافة إلى سفارة البرتغال، صندوق التنمية الثقافية لكسمبورج، المورد الثقافي، والمؤسسة الثقافية السويسرية "بروهلفتسيا القاهرة".