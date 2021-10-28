بعد انفصالها عن خطيبها.. تامر هاشم يثير الجدل بعلاقته بأمينة خلال من جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعاد عضو فريق “كايروكي” المطرب تامر هاشم الجدل من جديد حول علاقته بالفنانة أمينة خليل، بعد انتشار أخبار عن قرب ارتباطهما ووجود علاقة عاطفية بينهما، وهو ما نفاه في تصريحات صحافية له.

ونشر تامر هاشم صورة جمعته بأمينة خليل، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، مهنئاً إياها بعيد ميلادها، وعلق عليها قائلًا: “كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي”، ليبدأ المتابعون في التعليق على الصورة مستفسرين عن طبيعة العلاقة التي تربط الثنائي وهل سيكون هناك ارتباط عاطفي قريباً.

وكانت أخبار قد تم تداولها خلال الأيام الماضية حول ارتباط الفنان تامر هاشم، أحد أعضاء فرقة كايروكي، بالفنانة أمينة خليل، بعد ظهورهما معاً على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وما زاد من انتشار تلك الأخبار ظهور الاثنين معاً، منذ عامين، في صورة ينظران لبعضهما بنظرات رومانسية ممسكًا بخصرها، وأتت تلك الجملة بعد تصريحها أن خطوبتها ستكون قريبًا، قبل بدء تصوير فيلم “حظر تجول” مع الفنانة إلهام شاهين.