ياسمين صبري تكشف طبيعة علاقتها بوالدها.. والأخير يكذبها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ياسمين صبري خلال لقاء لها في “برنامج ABtalks على “يوتيوب”، لأول مرة طبيعة علاقتها بوالدها بعد هجومه عليها بسبب عدم حضورها حفل زفاف شقيقها، كما كشفت تفاصيل وأسراراً عن حياتها وعلاقتها بأسرتها وطفولتها.

وقالت ياسمين صبري إن علاقتها بوالدها منقطعة وأنها تربّت بين والدتها وجدّتها، مشيرة إلى أن جدّتها كريمة، التي توفيت هذا العام بفيروس كورونا، هي من تولّت تربيتها منذ الصغر.

ولفتت إلى أنها منذ انفصال والديها وهي بعمر العامين فقط، لا تعرف إلا والدتها وجدّيها لأمها، وقالت إن شخصية والدتها “صارمة” وأثرت كثيراً في تكوينها النفسي، وأضافت: “مفيش علاقة بيني وبين والدي، لكن الانفصال مش سبب لأن الناس بتاخد اختيارات في حياتها، وفي ناس بتختار تتحمل مسؤولية وتكمل للآخر وناس تانية بتختار نفسها”.

من جانبه، أبدى الدكتور أشرف صبري دهشته من تصريحات ياسمين، قائلاً في أول تعليق له على ما أثارته ابنته: “كلامها ساذج وغير صحيح، فقد كنت موجوداً معها خلال فترات حياتها التعليمية المختلفة من الابتدائية وحتى زيجتها الأولى، وأنا لم أتخلَّ عنها في أي وقت”.

وأضاف: “ياسمين عاشت معي في بيتي، ولديها غرفتها الخاصة التي ما زالت قائمة حتى الآن في المنزل، تحوي كل أغراضها وصورها القديمة… أنا مش مصدّق إزاي بنت تفتري على أبوها اللي رباها في بيته، مش مصدق إن الإنسان ممكن يتحول إلى شر وجحود لهذه الدرجة، بعد ما ربّتها وجوزتها زيجتها الأولى ووقفت جنبها، تقول عني كدا، هل تعب السنين دا كله مالوش قيمة عند ولادي للدرجة دي؟”.

وفجّر والد ياسمين صبري مفاجأة بإعلانه أنها كانت تهرب من جامعتها، وعوقبت بالرفض، حيث قال: “كنت أتواجد معها في حفلات تخرّجها، حتى حين كانت تدرس في كلية الإعلام وتهرب من الجامعة وتعاقب بالرفض، كنت أذهب معها لمقابلة العميدة لتُعيدها الى الجامعة”.