“يا فرحة”.. تامر حسني يُبدع كلامًا ولحنًا وإخراجًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم المصري ​تامر حسني​ أحدث أعماله الفنية، أغنية وكليب “يا فرحة”، بالتزامن مع ​إطلاق الحملة الدعائية الجديدة لشركة شاومي للهواتف المحمولة​، وهو الوجه الإعلاني للشركة العالمية في الشرق الأوسط.

أغنية “يا فرحة” من كلمات وألحان وغناء تامر حسني وتوزيع علي فتح الله وتسجيل م/ عبد الرحمن شوقي، م/ جلال فهمي.

كليب أغنية “يا فرحة” تولى إخراجه تامر حسني بنفسه في فكرة مميّزة تليق بأجواء الأغنية، فاستطاع أن يقدّم عملًا رومانسيًا لا يخلو من البهجة والكوميديا في آن.

أطلّ تامر حسني على الجمهور في كليبه الجديد بصورة تضجّ بالألوان والفرح، واستطاع أن يحقق معادلة النجاح من ناحية الكلام واللحن والغناء والإخراج، إذ قدّم عملًا ينافس من خلاله أهم النجوم العالميين.

تدور أحداث العمل حول شاب يفاجئ حبيبته ويتقدم بطلب الزواج منها بطريقة لافتة، ليتوج بذلك قصة الحب الجميلة التي تجمعهما منذ سنوات. وتأتي هذه الأغنية دعوة من تامر لكل شخص يبحث عن الحب الحقيقي في حياته، للسعي لتحويل الحلم إلى حقيقة من خلال التفكير الإيجابي الذي يساهم في جذب كل الطاقات والمشاعر الجميلة إلى الإنسان.

فور صدوره حقق كليب أغنية “يا فرحة” نسبة مشاهدة قياسية على قناة تامر حسني في موقع “يوتيوب”، فتصدّر قائمة الترند بالمركز الأوّل في مصر، والسعودية، والإمارات، والمغرب وعدد من البلدان العربية، كما احتلّ هاشتاغ “#يا_فرحة” المرتبة الأولى بين العبارات الأكثر تداولًا في ترند الموسيقى العالمي عبر موقع “تويتر”.