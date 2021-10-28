كندة علوش بإطلالة خريفية جذابة.. وما علاقة زوجها عمرو يوسف؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت النجمة السورية، كندة علوش، على جمهورها بإطلالة خريفية جذابة، مرتدية فستاناً مزيناً بالورود وقبعة كبيرة٬ وذلك من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”.

وعبرت علوش عن حبها لزوجها الفنان عمرو يوسف، موجهة له رسالة من خلال صورها وعلقت عليها: “سأحبك دائماً”، وأشارت إلى حساب زوجها.

واختارت علوش أن تشرف على إطلالتها الخريفية الستايليت ياسمين عيسى، التي اختارت لها فستاناً من علامة دولتشي أند غابانا، نسقته مع مكياج ناعم وتسريحة شعر ويفي بسيط.

وعبرت نجمات الفن عن إعجابهن بإطلالة كندة علوش المميزة، حيث علقت كل من: الفنانة درة وهند صبري وجومانا مراد، وعلا رشدي، وإنجي المقدم، بكلمات من الحب، وتمنين لها السعادة مع زوجها، وتفاعل الجمهور معها بآلاف التعليقات على إطلالتها التى أعجبتهم وأشادوا بها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال كندة كان قصة “ضي القمر”، ضمن مسلسل “إلا أنا”، تأليف يسري الفخراني، وإخراج محمد أسامة، وتشارك الآن في بطولة فيلم “بلالين”، من إخراج معتز التوني.