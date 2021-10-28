راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. ورسالة حبّ إليها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك السوبر ستار راغب علامة، جمهوره احتفاله بيوم ميلاد زوجته جيهان علامة، وسط أجواء مليئة بالرومانسية والحب بين الطرفين.

في البداية، قام علامة بنشر مجموعة من الصور برفقة زوجته مع كلمات تهنئة لها للتعبير عن مدى فرحته بيوم ميلادها، وتمنى سعادة زوجته وعمراً مديداً لها، قائلاً: “اليوم عيد ميلاد زوجتي، كل عام وانتي بخير، وعقبال مائة سنة يا زوجتي، ويوم ميلاد سعيد عليكي”.

كما شارك علامة جمهوره مقطعاً من الفيديو المركب على أغنيته الجديدة “فوراً غرام”، وأظهر فيه زوجته جيهان علامة وهي تجلس بجواره.

بدورها، أعادت زوجة الفنان اللبناني رسائل تهنئة زوجها لها، وتمنت أن تعيش معه حياة مليئة بالسعادة والفرحة.

الجدير ذكره أن أغنية “فورًا غرام” باللهجة البيضاء من كلمات تراث نمير، ألحان العراقي علي سالم، أما الفيديوكليب حمل توقيع المخرجين فارس سخن وزياد نجار.