شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش فى جلسة تصوير جديدة بإطلالة خريفية .. وتوجه رسالة لـ عمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة كندة علوش جمهورها ومتابعيها بجلسة تصوير جديدة لها بإطلالة خريفية، حيث ظهرت بها وهي ترتدي فستان مزين بالورود و قبعة رأس مميزة، لترحب بها بفصل الخريف، كما وجهت رسالة لزوجها النجم عمرو يوسف، وعلقت علي الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"سأحبك دائما "، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها فور نشرها.



كندة علوش



كندة علوش



كندة

من ناحية أخري انتهت كندة علوش من تصوير مسلسلها الجديد "بيت المعادي"، للمخرج محمد سلامة، بعد فترة تصوير استغرقت أكثر من شهرين شهدت توقفات التصوير أكثر من مرة بسبب انشغال الفنانين بأعمال أخرى إضافة إلى تغييرات الديكورات لاسيما أن قصة العمل تعتمد على التنقل بين فترات زمنية.



كندة علوش



كندة علوش بجلسة تصوير جديدة



كندة علوش بجلسة تصوير جديدة

مسلسل "بيت المعادى" مأخوذ من فورمات أجنبى ويعرض في 12 حلقة على إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت، وهو بطولة كندة علوش، إنجى المقدم، ميرهان حسين، أحمد وفيق، صبرى فواز، تارا عماد، انجى كيوان، شريف حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف والعمل سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج محمد سلامة.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حيث تنقسم قصة المسلسل إلى 3 قصص وكل قصة تدور حول "جريمة قتل" في أزمنة مختلفة، "الستينيات والثمانينيات والألفيات"، ولكل قصة خط درامى مختلف وأبطال مختلفة، والقصة الأولى بطولة كندة علوش وأحمد وفيق، والقصة الثانية بطولة إنجى المقدم وصبرى فواز، والقصة الثالثة تارا عماد وإنجى كيوان.

يذكر أن كندة علوش عادت مؤخرًا إلى الحياة الفنية بعد غياب، حيث قدمت حكاية بعنوان "ضى القمر" من الموسم الأول لمسلسل "إلا أنا" إخراج أحمد حسن وشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وناقشت قضية التلقيح الصناعى.