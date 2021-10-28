شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "يافرحه"من كلماته وألحانه وإخراجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النجم تامر حسني فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا فرحة"، من كلماته وألحانه، وتوزيع على فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وطرح الأغنية عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، والتي حققت أكثر من 200 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.

ومؤخرا تألق النجم تامر حسنى بحفله بمركز المنارة بالتجمع ىالخامس، والذي شهد حضور جماهيري كبير، قدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة وأغانى ألبومه الأخير "خليك فولاذى"، ونشر تامرعبر حسابه بموقع "انستجرام"، صور من الحفل، مصوبة بتعليق :" مليون شكراً لأعظم جماهير في الدنيا اللي شرفوني امبارح في حفلتي بالمنارة".



تامر حسني



جانب من الكليب

يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسنى السينمائية فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من: حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

وتدور أحداثه حول حسن، الذى يُصاب إصابة غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.