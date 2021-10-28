بسبب رقصها.. روجينا تروي قصة "خناقة" لها مع أشرف زكي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدثت الفنانة روجينا، عن أول "خناقة" وقعت بينها وبين زوجها الفنان أشرف زكي.

وقالت روجينا، ببرنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة" ON": "أشرف عصبي جدًا في البيت، وبيتعصب باللغة العربية.. عملنا خطوبة على الضيق ومكنش معانا فلوس، وعزم كل المطربين، وفجأة لقيت محمد منير ومدحت صالح، علي الحجار، حسن الأسمر، وقمت أرقص في الخطوبة، فقالي (انتي مش هتبطلي)، واتخانق معايا عشان برقص.. وقال لي (انتي لا تصلحي ولا تتحملي المسئولية، وتاني يوم جه البيت ورمالي الدبلة)".

وأضافت روجينا متحدثة عن بداية علاقتها بزوجها أثناء دراستها بالمعهد العالى للفنون المسرحية: "أشرف كان بيحاول يجر معايا كلام، وقال لي (عايزك في مسرحية)، فرديت عليه (لما يكون فيه ورق الأول) ".

فيما قال أشرف زكي عن زوجته: "أول ما شوفتها قولت لزميلي أحمد شفيق هتجوزها.. عجبني إنها بنت متربية وجميلة، وجاية من الشرقية(دوغري)، وأول ما شوفتها حسيت إن فيه توافق وإنها البنت اللي بدور عليها، ومكنتش عارف بيتها، وعملت خطة عشان أوصلها، ورحتلها البيت".