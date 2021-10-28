سوزان نجم الدين: "جمالي 8 من 10 وأخضع لعملية تجميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن خضوعها لعملية تجميل خلال الأيام المقبلة.

وقالت "سوزان" ببرنامج " et بالعربي"، إنها تعطي لنفسها 8 من 10 في الجمال الطبيعي، مشيرة إلى أن الباقي عبارة عن رتوش أخرى من الفيلر والبوتوكس بدون أي عمليات تجميل.

وأوضحت الفنانة السورية، أنها لديها النية للخضوع لعملية تجميل خلال الفترة المقبلة.

وكانت سوزان نجم الدين، قد أعلنت عن خطوبتها، ببرنامج "ET بالعربي"، قائلة: "أعيش حاليا قصة حب، والخاتم الذي أرتديه في يدي هو خاتم خطوبتي".

وأَضافت: "الواحدة مننا محتاجة إيه غير سند ورجل حقيقي بحياتها، وليس الموضوع ارتباط وخلاص، والمهم أن يكون هناك تكافؤ وتفاهم وشريك وحب حقيقي".

جدير بالذكر أن سوزان نجم الدين تواصل حاليا تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "بيوت من ورق" في لبنان.

كما تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "تماسيح النيل" بدور العرض، وهو بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسي وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبد العزيز.