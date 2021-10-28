الارشيف / فن ومشاهير

ياسمين صبري تهنئ إليسا بعيد ميلادها.. والأخيرة ترد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة ياسمين صبري، على تهنئة الفنانة إليسا بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري.
وكتبت "ياسمين" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "كل عام وإنتي سعيدة وطيبة وصوتك مالي الدنيا علينا يا إليسا".
بينما ردت الفنانة اللبنانية على رسالتها، قائلة: "وأنتي طيبة حبيبة قلبي".
جدير بالذكر أن إليسا، أحيت يوم ١٧ يونيو الماضي، حفلا غنائيا بالرياض بالمملكة العربية ، وشاركها في نفس الحفل بالفقرة الثانية الفنان اللبناني وائل كفوري.
ومن ناحية أخرى، أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا، أغنية جديدة بعنوان "يا عم سلامتك"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي إهداء إلى مستشفى سرطان الأطفال
الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان محمد يحيى، توزيع تميم وإخراج سليم الترك.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا