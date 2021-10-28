تشافي خيار برشلونة الأول لخلافة كومان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 46 دقيقة

قالت تقارير إعلامية إسبانية، إن أسطورة برشلونة تشافي هيرنانديز يتجه لخلافة الهولندي، رونالد كومان، في تدريب البلوغرانا.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، نسبة إلى مصادرها، أن الاتفاق مع نجم الفريق السابق ومدرب السد القطري، مسألة ساعات فقط رغم أن الأمر ليس رسميا بعد.

وسيكون سيرجي بارخوان، مدرب الفريق الرديف لبرشلونة، المدرب المؤقت إلى حين تعيين المدرب الجديد.

وكان تشافي قريبا من تدريب برشلونة العام الماضي بعد تشكيك رئيس النادي، خوان لابورتا، في قدرة كومان على الاستمرار.

وبحسب الصحيفة، كان لابورتا يفكر في التعاقد مع مدرب ليفربول يورغن كلوب، أو مدرب أجاكس الهولندي، تن هاغ، لكن إدراكا منه أن صفقة من هذا الحجم يصعب القيام بها في الوقت الراهن، اختار منح بعض الوقت لكومان.

وعجلت الهزائم المتتالية لبرشلونة إلى اقتناع لابورتا بضرورة تغيير المدرب.

وقالت الصحيفة إن لابورتا يضع تشافي ضمن خياراته لأن الأخير وأسلوب تدريبه يتناسب مع فلسفة لعب برشلونة.

وبحسب “موندو ديبرتيفيو” فإن جلب تشافي لتدريب برشلونة لن يكون تلقائيا إذ يجب تحريره من التزامه بتدريب السد القطري، مشيرة إلى أن الأمر ممكن عبر مفاوضات مع أمير قطر الذي سبق أن أبدى استعداده لتسهيل رحيل تشافي إن جاءه عرض من برشلونة.

والأربعاء، أعلن برشلونة بشكل رسمي، إقالة كومان، بعد سقوط الفريق أمام مضيفه رايو فايكانو، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وجاءت هزيمة برشلونة أمام فايكانو بعد سقوط الفريق الكتالوني في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بهدفين لهدف.