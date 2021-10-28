ناصر القصبي بهجوم لاذع على جورج قرداحي: “اللئيم تمردا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصف الفنان السعودي ناصر القصبي وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي باللئيم المتمرّد، بسبب تصريحاته التي أطلقها حيال حرب اليمن في حلقة مسجّلة من برنامج “برلمان الشعب” المذاع على شاشة قناة “الجزيرة”.

وغرّد القصبي عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” قائلاً: “مؤسف ما قاله جورج قرداحي، ما قاله ليس رأياً، بل التفاف على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادٍ كريمة مُدّت له… اللئيم تمردا”.

واستنكر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي كلام قرداحي الذي يندرج ضمن مقابلة أُجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بأسابيع عدة… إذ قال: “هو كلام مرفوض، ولا يعبّر عن موقف الحكومة إطلاقاً، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديداً الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية في بيانه: “رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى، فاقتضى التوضيح”.