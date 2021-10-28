الزيارة الأولى للعراق منذ 20 عاماً.. نوال الزغبي تُستقبل بالورود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وثقت النجمة اللبنانية، نوال الزغبي، لحظة وصولها إلى العاصمة العراقية بغداد، وذلك استعداداً للمشاركة في مهرجان بابل الدولي للغناء، حيث تم استقبالها بحفاوة كبيرة في صالة كبار الزوار بالمطار وتقديم الورود لها.

وعبرت الزغبي عن سعادتها بوصولها إلى العراق، حيث نشرت مقطع فيديو لها من مطار العراق عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، وعلقت على الفيديو قائلة: “وصلت العراق.. مهرجان بابل”.

واستعانت الزغبي بأغنيتها الجديدة “عكس الطبيعة”، التي طرحتها مؤخراً عبر ألبومها الغنائي الأخير الذي حمل نفس الاسم، حيث قالت في بداية الفيديو: “الليالي رجعتني تاني”.

وتعتبر هذه الزيارة إلى العاصمة بغداد، هي الأولى لنوال الزغبي، بعد غياب 20 عاماً منذ زيارتها الأخيرة لها عام 2002. ومن المتوقع أن تقدم نوال على مسرح مهرجان بابل الدولي باقة من أجدد أغنياتها التي طرحتها مؤخرًا، بالإضافة إلى مجموعة من أغنياتها القديمة.

وانطلقت فعاليات مهرجان بابل الدولي الخميس، ويستمر المهرجان لمدة 5 أيام، حتى الأول من نوفمبر المقبل بمشاركة دولية، تتمثل بالبلدان العربية والأجنبية، أبرزها: مصر وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، وتقام فعاليات مهرجان بابل الدولي على المسرح البابلي.