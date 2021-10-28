محمد الفلاح - طلاق مصطفى فهمي وفاتن موسى بعد زواج 6 سنوات

الخميس 28 أكتوبر 2021

انفصل الممثل المصري مصطفى فهمي عن زوجته المذيعة اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام 6 سنوات.



أعلن ذلك سناء لحظي، محامية مصطفى فهمي، التي أشارت إلى أن الطلاق تمّ بصورة رسمية يوم الثلاثاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن لحظي أن أسباب الانفصال تخص الثنائي، ومصطفى فهمى لا يريد الحديث في هذه الأمور لأنه يعتبرها شيئاً خاصاً لا يُفضِّل أن تكون على الملأ.

مصطفى فهمي تزوّج من فاتن موسى، في سنة 2015، وفى شهر ديسمبر/كانون الأول سنة 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً في لبنان حيث موطن زوجته التي عملت في بداياتها كصحفية ثم معدة برامج وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج "ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى" على قناة "نجوم" الإماراتية.