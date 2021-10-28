شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "لوك" مصطفى خاطر من كواليس فيلم "مربع برمودا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك النجم مصطفى خاطر على الانتهاء من تصوير فيلم "مربع برمودا" الذى يصور مشاهده الأخيرة هذه الأيام ويجسد خاطر في الفيلم شخصية فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة وتمر الشخصية بعدد من التحولات.

"مربع برمودا" من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ومن المقررعرضه آخرالعام، ويظهر فيه خاطر وعمرو عبد الجليل بلوك وشكل جديد، حيث يظهر الأول بشعر مسبسب، والثانى أصلع.



مربع برمودا



مربع برمودا



مربع برمودا

وكانت آخر أعمال مصطفى خاطر فيلم "العارف" من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".