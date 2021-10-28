شكرا لقرائتكم خبر عن 78 مليون لـ The Addams Family 2 في 27 يومًا بـ شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Addams Family 2 وصلت إيرادات إلى 75 مليونًا و 707 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم، منذ طرحه يوم 1 أكتوبر الجارى، وكان قد حقق 17 مليونا و325 ألف دولار في افتتاح العمل بـ4207 دارعرض أمريكية.

وأنقسمت الإيرادات بين 48 مليونا و738 ألف دولار بـ دورالعرض الأمريكية، و26 ملايين و 969 ألف دولار بـ دورالعرض حول العالم.

يعد العمل هو تكملة لـ فيلم The Addams Family الذى طرح في خلال عام 2019، وحقق نجاحا كبيرا، أما عن فيلم The Addams Family 2 فـ يدور حول Morticia و Gomez الذين نجدهم في حالة ذهول من أن أطفالهم يكبرون ويتخطون العشاء العائلي، وذلك قرروا التحضير لـ قضاء يوم عائلى، حيث تأخذهم مغامرتهم عبر أمريكا، التي ستكون مليئة بالمرح مع ابن عمهم الشهير، It ، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الغريبة الجديدة، ولكن يبقى السؤال ما الذي يمكن أن يحدث بشكل خاطئ؟.

فيلم The Addams Family 2 يقوم ببطولته أوسكار اسحق، تشارليز ثيرون، كلوي جرايس موريتز، نيك كرول، سنوب دوج، بيت ميدلر، كونراد فيرنون، بيل هادر، والاس شون، بريان سومر، جريفين بيرنز.