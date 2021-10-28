بعد طرح بوستره الأول..هكذا روج الفيشاوي لفيلم"ريتسا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على الترويج لفيلمه السينمائي الجديد "ريتسا" المقرر طرحه قريبا بدور العرض، وذلك عقب طرح البوستر الأول للالرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق الفيشاوي: "قريبًا بجميع دور العرض فيلم ريتسا.. إنتاج شركة الجذور وتأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري وتصوير مارك عاوني".

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "ريتسا"، مساء أمس الأربعاء، الأفيش الدعائي الأول للعمل، استعدادا لطرحه في السينمات ديسمبر المقبل، حيث انتهى مخرجه أحمد يسري من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم، كما انتهى المؤلف الموسيقى أنور عمرو، من وضع الموسيقى التصويرية للفيلم.

فيلم "ريتسا" من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويقوم ببطولته كل من: محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، كارولين عزمي ومي الغيطي ومريم الخشت وعائشة بن أحمد.

الفيلم تدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطًا بينها.