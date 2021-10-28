قبل طرحه بالسينمات.. جميلة عوض تكشف ملامح شخصيتها بفيلم "المحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت جميلة عوض، عن ملامح الشخصية التي تقدمها بفيلم "المحكمة" المقرر طرحه بالسينمات يوم 24 نوفمبر المقبل.

ونشرت "جميلة" بوستر الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "خلقت بمشاعر أنثى في جسد رجل والمجتمع يرفض تحويلها، عاليا ، فيلم المحكمة عن قصص واقعية بجميع السينمات في مصر والسعودية والكويت ودول الخليج 24-11- 2021، إنتاج أحمد السبكي، تأليف أحمد عبد الله، إخراج محمد أمين".

الفيلم يتناول قصص واقعية عن قضايا مختلفة، وتدور الأحداث كلها في يوم واحد داخل المحكمة في إطار درامي اجتماعي.

فيلم "المحكمة" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، ومن بطولة غادة عادل، محمود عبد المغني، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، نجلاء بدر، جميلة عوض، أحمد خالد صالح وأحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.