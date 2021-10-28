شاهد.. فرحة نوال الزغبي لحظة وصولها مطار بغداد

كتب امير فتحي في الخميس 28 أكتوبر 2021 03:50 صباحاً - وصلت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ إلى مطار بغداد الدولي للمشاركة في ​مهرجان بابل​ الدولي الذي ستطل خلاله في اليوم الثاني لإحياء حفلة غنائية إلى جانب كل من الفنانين العراقيين، صلاح حسن، وماهر أحمد.

وأعلنت الزغبي بفرح خبر وصولها إلى أرض مطار بغداد بمشاركتها لمقطع فيديو من هناك مرفقة إياه بتعليق :”وصلت العراق، وأرفقتها بوسوم :”عكس الطبيعة، نوال الزغبي، مهرجان بابل”.

This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Statushttps://twitter.com/NawalElZoghbi/status/1453412126576549892?ref_src=twsrc%5Etfw

وستنطلق فعاليات مهرجان بابل الدولي، يوم غد الخميس، ويستمر المهرجان لمدة 5 أيام، حتى الأول من نوفمبر المقبل، وسيكون باليوم الافتتاحي إلى جانب الفنانة “شمس الكويتية”، والفنان “هاني شاكر”، النجم “حاتم العراقي”، لإحياء حفلات غنائية إبان المهرجان.

وعبر محبو نوال الزغبي في العراق عن سعادتهم لتواجد نجمتهم المفضلة في بلدهم وحماسهم لحضور حفلها.

يذكر ان هذه الزيارة تعتبر الثانية لنوال الزغبي الى العراق حيث انها زياتها الاولى كانت عام 2002 بدعوة من ابن رئيس النظام العراقي السابق عدي صدام حسين،