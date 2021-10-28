“عملت جني”.. فيفي عبده في وصلة رقص جديدة

كتب امير فتحي في الخميس 28 أكتوبر 2021 03:50 صباحاً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها قالت انها نسيت ان تنشرها خلال فصل الصيف.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام كاتبة: “مساء الفل ده فيديو صورته في الصيف و انا في الساحل و نسيت انزله

عجباني الاغنية دي اسمها عملت جني للمطرب مينا عطا خمسة موااااه

”.

بدوره اعاد الفنان مينا عطا نشر مقطع الفيديو عبر حسابه وعلق كاتبا: “هو فيه احلى من طعامة و لذاذة و حلاوة فوفا و هى بترقص كدة على ” عملت جنى ” انا خلاص مش عاوز حاجة تانى كدة شطبنا

٥٠٠ مواه يا فوفا

”.

وكانت فيفي عبده قد ظهرت وهي ترقص بحماس مع حفيدتها، في الحفل الذي أحياه المطرب عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس 21 أكتوبر/ تشرين الأول، وسط حضور كبير من نجوم وضيوف المهرجان.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل متابعي الإعلامية المصرية، حيث جاء من ضمن التعليقات “فرحتها بحفيدتها تجنن”، “كل وحدة أحلى من الثانية”، “الجمال كله ماخذيه من أحلى فيفي”، “والله قمرات”.