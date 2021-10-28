شمس الكويتية في شوارع بغداد برفقة حراسة امنية وتثير الجدل بحديثها عن الدرع!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 28 أكتوبر 2021 03:50 صباحاً - أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة ​شمس الكويتية​ وهي تجول في مناطق راقية من بغداد بحراسة الامن العراقي.

وظهرت شمس في الفيديو وهي تخاطب الحراس المرافقين لها بالقول: ” أنا في وسط شوارع بغداد ما أبغى حراسة، وما فيه درع واقي ولا شيء، ولا كلام فاضي”.

وفيما فسر البعض ان كلامها بمثابة سخرية من الجدل المثار حول ارتداء الفنانة اللبنانية اليسا لدرع في حفلها في بغداد، كتبت شمس الكويتية في تغريدة عبر حسابها على تويتر قائلة: “لما قلت من غير درع كان بطلب من جهات مختصة للتوضيح ان لا يوجد احد من ضيوف العراق لبس #درع واقي ولا اليسا ولا حد ثاني الي ياخذ كلامي غير كذا هذا عاد كيفه وطز فيه”.

وتابعت: “واذا انا في يوم كنت من محبين فن اليسا ف عندها فانز يكرهون حتى الي كان يحبها ويدافع عنها فيها وفي فنها هي نفسها طلعت ونفت لبسها للدرع وكلنا مطلوب منتا ننفي لبسنا للدروع بسبب هذه الاشكالية الي حصلت !!! وفعلا بغداد امان وبخير وكلنا موجودين بسلامة”.

وكانت الفنانة شمس الكويتية، وصلت مساء الاثنين، إلى بغداد استعدادًا للمشاركة في مهرجان بابل الدولي الذي تنطلق فعالياته الخميس المقبل.

وكانت انتشرت اخبار عن ارتداء الفنانة اللبنانية ​اليسا​ درعاً واقياً من الرصاص خلال احيائها حفلاً في العراق، خبر سارعت الى نفيه ​سندباد لاند​ التي جرى الحفل على احد مسارحها مؤكدة ان مكان الحفل كان مؤمناً.

فقد كتبت اليسا تغريدة عبر حسابها على تويتر للرد على هذ الموضوع قالت فيها: “زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني. ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية.”

وتابعت اليسا: “كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود. بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة” وارفقت تغريدتها بهاشتاغ “عيب”.