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جميلة عوض متحولة جنسيا في "المحكمة"

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - جميلة عوض متحولة جنسيا في المحكمة

الخميس 28 أكتوبر 2021

نشرت الممثلة المصرية جميلة عوض الملصق الرسمي لشخصيتها "عاليا" في فيلمها الجديد "المحكمة"، وذلك عبر حسابها في إنستجرام.

 

وعلقت جميلة على الملصق قائلة: "خُلِقت بمشاعر أنثى في جسد رجل والمجتمع يرفض تحويلها".

 

وأضافت: "الفيلم مقرر عرضه في ‎24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بجميع السينمات في مصر والسعودية والكويت ودول الخليج، إنتاج: أحمد السبكي، تأليف: أحمد عبدالله، إخراج: محمد أمين" .

 

وتقدم جميلة عوض دور فتاة تعيش معاناة وصراعاً نفسياً بعد تحولها الجنسي من شاب إلى فتاة ليصبح اسمها "عاليا" بدلاً من "علي".

 

وتدور أحداث فيلم "المحكمة" حول مجموعة من القصص الواقعية، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم غادة عادل، مايان السيد، فتحي عبدالوهاب، محمود عبدالمغني وأحمد داش.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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