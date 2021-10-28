هكذا ظهرت هند القحطاني بفيديو قبل الشهرة.. هل تغيرت كثيرا؟

كتب امير فتحي في الخميس 28 أكتوبر 2021 02:47 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمشهورة سناب شات السعودية ​هند القحطاني​، ظهرت فيه قبل الشهرة.

وبدت هند ولم تتغيّر ملامحها كثيراً، ولا حتى حركاتها، كما أكد الجمهور أنها ما زالت إلى حد كبير تشبه نفسها.

وكانت قد أثارت هند غضب المتابعين، بعد ظهورها بإطلالة فاضحة بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص. وبدت هند وقد إرتدت توب مفتوحة كثيراً عند منطقة الصدر بقصة V، كاشفة عنها بطريقة إعتبرها الجمهور “وقحة”.

كما عبر المتابعون عن غضبهم العارم من تصرفاتها وحركاتها في الفيديو، والتي إعتبرها البعض مستفزة، وفيها الكثير من الإيحاءات الجنسية، وأنها كانت تقصد أن تبرز مفاتنها من خلال إبراز منطقة الصدر عند حديثها.

وإستنكر الجمهور بشكل كبير هذا الفيديو، وتركوا تعليقات، منها “كتير لابسة بصراحة.. خففي خففي عادي ولايهمك”، و “يش لابسة عيني ومتعبة حالك”.