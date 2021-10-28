شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يطرح أخر أغنيات ألبوم "يا فاتنى".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم محمد حماقى آخرأغنيات ألبوم "فايتنى" الخميس 28 أكتوبر الجارى، بعدما طرح 21 أكتوبر "لا ملامة" ضمن الألبوم والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع تميم.

كان محمد حماقي قد قال فى بث مباشر عبر حسابه على "إنستجرام" إنه كان قد اتخذ قرارا بطرح الألبوم بأكمله يوم 6 أكتوبر، ولكنه تفاجأ بصعوبة خروجه دفعة واحدة، وبدأ فى أخذ آراء أكثر من شخص مقرب له، فقالوا له: إن الجمهور مستني الألبوم ومينفعش نتأخر عنه أكثر من كدة، وبالتالى قرر طرحه على أجزاء.

وأضاف أن طرح الألبوم بشكل متقطع، جاء بسبب تأخرنا في التحضيرات.. وطلب الجمهور أكثر من مرة بنزوله، فلهذا قررنا طرح أغنية كل أسبوع حتى نتكمن من التحضيرات المناسبة، لكي يظهر الألبوم بالشكل المناسب واللائق.