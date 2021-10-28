شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم Red Notice يتألقون على البوسترات الرسمية بالملابس الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة نيتفلكس 3 بوسترات رسمية لأبطال فيلمها الجديد والمنتظر Red Notice، وظهر الثلاثى دواين جونسون، وجال جادوت، ورايان رينولدز، على البوسترات الرسمية كل واحد على حده، بـملابسه الرسمية.



دواين جونسون

سيطرح فيلم Red Notice في 12 نوفمبر المقبل، ويدور في إطار دراما وأكشن وكوميدى، وتصل مدته إلى حوالى ساعتين.



جال جادوت

يدور فيلم Red Notice حول تنبيه عالمي لمطاردة أكثر المجرمين المطلوبين في العالم من قبل الأنتربول، ولكن مع حدوث سرقة كبيرة تجمع بين كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (دواين جونسون) مع اثنين من المجرمين المخضرمين (جال جادوت، ورايان رينولدز)، فعندها تحدث العديد من الأحداث والمغامرات غير المتوقعة.



رايان رينولدز

وبالتالي ينطلق الثلاثي في مغامرة مثيرة في أماكن مختلفة حول العالم، بدءاً من صالة رقص، إلى سجن منعزل، ثم غابة، والأسوأ بالنسبة لهم جميعاً، هي صحبة بعضهم البعض.

يشارك في بطولة فيلم الأكشن والدراما الجديد Red Notice، كل من ريتو آريا و كريس ديامانتوبولوس، وغيرهم، فيلم Red Notice من تأليف وإخراج روسون مارشال ثيربر (مبدع أفلام Central Intelligence وSkyscraper).