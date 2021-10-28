رانيا فريد شوقي وضياء الميرغني داخل "توك توك" في كواليس حكاية "أم العيال"..(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن فيديو لها من كواليس تصوير مشاهدها بحكاية "أم العيال" بمسلسل"زي القمر".

ونشرت رانيا، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلاله داخل "توك توك" بصحبة الفنان ضياء الميرغني، وعلقت: "مسلسل زي القمر حدوتة أم العيال، زي القمر".

"أم العيال" تدور أحداثها حول المشاكل الزوجية، ويشارك في بطولتها رانيا فريد شوقي، أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغني، وعدد من الفنانين، وهي من تأليف عمرو الدالي وإخراج شيرين عادل.

وتُعد "أم العيال" الحدوتة التاسعة من مسلسل "زي القمر"، بعد أن عرضت قناة CBC خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد في المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" إخراج معتز حسام، و"عقبال عوضك" بطولة مي كساب وإخراج معتز حسام.

و"اللي خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق، و"مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى وأحمد سعيد عبد الغني، هشام إسماعيل وإخراج شيرين عادل، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة ومحمد مهران وإخراج شادى عبد السلام، و"إن كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، وشمس وحجاج عبد العظيم، وناصر سيف وإخراج معتز حسام.