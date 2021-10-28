عبير صبري بفستان قصير وميس حمدان بـ"الكاجوال".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

حسام داغر

نشر الفنان حسام داغر صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة من رحلته للعاصمة الفرنسية باريس، ولاقت الصورة إعجاب جمهوره.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وأنيقة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان قصير من اللون الأخضر.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية أنيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، وعلقت: "الصبح جميل ملاك بالليل".

سارة الطباخ

نشرت المنتجة سارة الطباخ صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية أنيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ميريام فارس

نشرت المطربة اللبنانية ميريام فارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق من داخل منزلها.