مايان السيد تكشف عن شخصيتها بفيلم "المحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة الشابة مايان السيد، عن شخصيتها بفيلم "المحكمة" المقرر طرحه بالسينمات يوم 24 نوفمبر المقبل.

ونشرت مايان، صورتها ببوستر الفيلم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "انتظروني في دور منى في فيلم(المحكمة) عن قصص واقعية بجميع السينمات في مصر، السعودية، والكويت إبتداءا من ٢٤/١١/٢٠٢١ ،إنتاج: أحمد السبكي، تأليف: أحمد عبدالله، إخراج: محمد أمين".

الفيلم يتناول قصص واقعية عن قضايا مختلفة، وتدور الأحداث كلها في يوم واحد داخل المحكمة في إطار درامي اجتماعي.

فيلم "المحكمة" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، وبطولة غادة عادل، محمود عبد المغني، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، نجلاء بدر، جميلة عوض، أحمد خالد صالح وأحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.