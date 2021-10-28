انفصال مصطفى فهمي عن زوجته فاتن موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت مواقع لبنانية، عن انفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام لـ ٦ سنوات.

وذكرت المواقع اللبنانية، أن المحامية سناء لحظي، هي من أكدت قصة الانفصال في تصريحات صحفية، موضحة أن الطلاق تم بهدوء تام بين الطرفين يوم أمس وأن الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى لا يرغبان في التحدث عن أسباب الطلاق وأن كل منهما يكن كامل الإحترام للآخر.

وكان آخر ظهور لمصطفى وفاتن موسى، منذ ٣ أسابيع خلال سهرة جمعتهم بـ حسين فهمي وزوجته ومجموعة من الأصدقاء بأحد مطاعم القاهرة.

يذكر أن الفنان مصطفى فهمي تزوج من فاتن موسى، في عام 2015، وفي شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً فى لبنان حيث موطن زوجته التى عملت فى بداياتها كصحفية ثم معدة برامج وبعد ذلك أصبحت مذيعة وقدمت برنامج "ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى" على قناة "نجوم" الإماراتية.