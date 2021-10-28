شكرا لقرائتكم خبر عن ملك قورة: والدى اختار لى التمثيل منذ طفولتى ليزيد ثقتى فى نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ملك قورة، أثناء استضافتها مع الفنان محمد مهران فى برنامج "معكم" والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، أنها درست الإعلام، ودائما قرارتها المصيرية تعود فيها لعائلتها، لذلك تشعر دائما أنها ما زالت طفلة، مضيفة أنها أحببت المشهد الأخير فى حدوتة "فوتوشوب" من مسلسل "زى القمر" لأنه مشهد عائلى، وهى دائما فى المسلسل كانت تأخذ رأى والدها ووالدتها اللذين دعماها لآخر لحظة.



ملك قورة

وأشارت ملك قورة إلى أنها تحب الأعمال التى قدمتها، سواء إعلانات أو أغانى، موضحة: "بالمناسبة والدى هو من دفعنى لمجال التمثيل، عندما كنت أعود من المدرسة حزينة من مضايقات زملائى فقرر أن يجعلنى أفعل شيئا يزود ثقتى فى نفسي واختار التمثيل وقد كان".

وبدوره قال محمد مهران إن شخصية خالد التى قدمها فى حدوتة "فوتوشوب" كانت هناك عوامل كثيرة جعلته يفوق مما يفعل ومن كذبه وجعلته يقوم بعمل فيديو ويكشف فيه نفسه للناس، وهذه العوامل هى وفاة والده، وابتعتاد الفتاة التى يحبها عنه بسبب الكذب، مضيفا:"بالمناسبة مشهد وفاة الأب كان صعبا جداً وكان له تأثير نفسي لدرجة أننى رفضت مشاهدته بعد الانتهاء منه حتى لا يؤثر على المشاهد التى تليه".



محمد مهران

يذكر أن حدوتة "فوتوشوب" هي إحدى حكايات مسلسل زي القمر، وهي بطولة محمد مهران وملك قورة وصلاح عبد الله وفراس سعيد ومن إخراج شادي عبد السلام، وهى من ضمن حواديت مسلسل "زي القمر" والتى عرض منها خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد فى المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" إخراج معتز حسام. كما تم عرض أيضاً حواديت "عقبال عوضك" بطولة مى كساب وإخراج معتز حسام، "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق، "مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى وأحمد سعيد عبد الغنى، هشام إسماعيل وإخراج شيرين عادل، وتعرض حالياً حدوتة "إن كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، وشمس وحجاج عبد العظيم، وناصر سيف وإخراج معتز حسام.