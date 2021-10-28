شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مهران: وفاة الأب والمواجهة مع ليلى من أجمل المشاهد فى حكاية "فوتوشوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد مهران عن أكثر المشاهد الممتعة بالنسبة له فى حكاية "فوتوشوب"، حيث قال إن مشهد اكتشاف موت الأب من المشاهد الرائعة، وكذلك مشهد اعترافه بحبه لليلى، ومشهد المواجهة بينهما عندما اكتشفت أنه يكذب عليها.

وتابع محمد مهران، أثناء استضافته فى برنامج معكم مع الفنانة ملك قورة، والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "ما فعله خالد فى المسلسل بأنه يكذب على ليلى فى حقيقة مستواه المادى ليس تجمّلا، فعندما تقترب من شخص دون أن يعلم حقيقتك هو كذب، فالتجمل عندما تكون الناس على علم بحقيقتى وأنا أقوم بتجميلها ولكن إخفاءها هو كذب".

وعن اعترافه فى نهاية الحلقات من خلال فيديو بحقيقته أمام كل متابعيه قال هذا ما فعلته من قبل فى الحقيقة مع زوجتى عندما كنا مخطوبين، كانت هناك كذبة ما كذبت عليها واعترفت لها فى فيديو واعتذرت لها عن فعلتى.

يذكر أن حدوتة "فوتوشوب" هي إحدى حكايات مسلسل زي القمر، وهي بطولة محمد مهران وملك قورة وصلاح عبد الله وفراس سعيد ومن إخراج شادي عبد السلام ، و حكايات مسلسل زي القمر، عرضت من قبل حكاية "عقبال عوضك" لمي كساب وحكاية "غالية" لدرة وحكاية "1 في المية" لصابرين وحكاية "أنا قبلت" لآيتن عامر، وغيرها.