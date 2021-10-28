شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى لـ"سهرانين": أعيش أسعد أيام حياتى مع زوجتى وبناتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON،اليوم، الأربعاء، ليتحدث الثنائي خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية، وكواليس علاقة الحب التي جمعتهما، وأساليب التعامل مع بناتهما.

وقال أشرف زكى خلال الحلقة إنه يعيش أسعد أيام حياته وسط بناته وزوجته، لافتا إلى صداقته مع الفنان رامز جلال الذى تربطه به علاقة صداقة منذ أيام المعهد العالى للفنون المسرحية.

وقالت روجينا: "كنت مخطوبة لـ أشرف وكل ما نشد مع بعض يجيب رامز معاه يصالحنا"، وأضاف أشرف زكى: "روجينا كانت حامل وأنا مش فاضى طلبت من رامز جلال يوصلها".

كما استضافت الحلقة المطرب الشعبى أحمد شيبة، الذى قال إنه كان يحلم بالغناء منذ كان صغيرا، قائلا: "كنت بحلم إنى بغنى والمنطقة كلها بتسمعنى وربنا حقق لى أمنيتى".

وأضاف شيبة: "أنا اشتغلت حاجات كتير قوى قبل الغناء؛ سمكرى، وميكانيكي، وكل حاجة، وفى نفس الوقت كنت بحلم الغناء، وربنا حقق لى حلمى".

وغنى أمير كرارة خلال الحلقة مع أحمد شيبة أغنية "أنت عمرى" لكوكب الشرق أم كلثوم، كما شارك أشرف زكى فى غناء إحدى الأغنيات.