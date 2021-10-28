شكرا لقرائتكم خبر عن رمى الدبلة.. روجينا تكشف تفاصيل أول خناقة مع أشرف زكى يوم الخطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، اليوم، الأربعاء، ليتحدث الثنائي خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية، وكواليس علاقة الحب التي جمعتهما، وأساليب التعامل مع بناتهما.

وخلال الحلقة كشف أشرف قصة تعلقه بروجينا منذ دراستها فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وقال مازحًا: "اتجوزتها شفقة"، واستدرك: "أول ما شفتها قلت لزميلى أحمد شفيق هتجوزها، تقريبا صعبت عليا، عجبنى إنها بنت متربية وجميلة، كانت جاية من محافظة الشرقية (دوغرى)، وأول ما شفتها حسيت إن فيه توافق، مكنتش عارف بيتها، عملت خطة عشان أوصل لها، سألت زميلتها فين بيتها؟ ورحتلها عند البيت".

من جانبها قالت روجينا: "أشرف كان بيحاول يجر معايا كلام، قال لى: عايزك فى مسرحية، وأنا أقول له: لما يكون فيه ورق الأول".

وعن أول "خناقة" بينهما، قالت روجينا: "أشرف عصبى جدا، وبيتعصب باللغة العربية، عملنا خطوبة على الضيق، وعزم كل المطربين، فجأة لقيت محمد منير ومدحت صالح، وحسن الأسمر، وأقوم أرقص، يقول لى هو أنتِ مش هتبطلى، اتخانق معايا وقال لى أنتِ لا تصلحى ولا تتحملى المسئولية، وتانى يوم جه رمى الدبلة".